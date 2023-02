Mercedes e Moncler insieme per una creazione artistica

Una Mercedes-Benz Classe G con il piumino? L'attesa per il reveal programmato per il 20 febbraio intriga parecchi appassionati del brand tedesco. La Casa della Stella ha, infatti, annunciato un'originale e innovativa collaborazione artistica con la Moncler, azienda specializzata in abbigliamento invernale.

La proposta sarà svelata in occasione della London Fashion Week, nel corso dell'evento 'The art of genius', organizzato dalla Moncler. A guidare il progetto è Gorden Wagener, capo design del marchio automobilistico.

Ad aumentare la curiosità è stata l'immagine diffusa dalla Mercedes-Benz che mostra alcuni stilemi del fuoristrada tedesco sovrapposti ad altri del celebre giubbotto con il galletto transalpino. "Si tratterà - spiegano da Stoccarda - di un pezzo artistico unico che evidenzierà elementi di design tipici di entrambi i brand".

"La partnership - conclude la nota - sottolinea la strategia di Mercedes Benz di esplorare nuovi ambiti della moda e della cultura con l'obiettivo di sfidare le aspettative e interagire con un pubblico più ampio, oltre l'automotive".