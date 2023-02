Auto e futuro, Audi svela a Cortina l'Activesphere concept

Audi va oltre l'automobile, e declina la propria idea di mobilità del futuro con un crossover poliedrico e iper-tecnologico (100% elettrico), l'Activesphere concept. Teatro della premiere mondiale di questo coupè di quasi 5 metri di lunghezza, che unisce muscoli ed eleganza, è stata (battendo molte altre candidate all'evento) Cortina d'Ampezzo, dove Audi Italia ha ormai una 'seconda casa'.

Valorizzazione del territorio e consapevolezza ambientale sono infatti i filoni che dal 2017 uniscono la Casa dei 4 anelli, con i suoi progetti di mobilità sostenibile, e la città delle Dolomiti che - assieme a Milano - ospiterà le Olimpiadi invernali 2026. Il gruppo tedesco ha scelto Cortina, ha sottolineato il direttore di Audi Italia, Fabrizio Longo, perchè il capoluogo ampezzano è location d'avanguardia e laboratorio di innovazione. Temi che Longo ha trattato in un dialogo in parallelo con l'alpinista e divulgatore Hervè Barmasse. L'innovazione, è il concetto espresso, non si 'aspetta', si anticipa, muovendo il primo passo. Così come recita il claim di Audi 'activesphhere'': "The future is not found. It's created".

Così, mentre Longo anticipava che la roadmap Mission:Zero verso la carbon neutrality del gruppo dei 4 Anelli si completerà nel 2025, sulle strade delle Dolomiti è sfilata l'intera flotta di vetture Audi full electric e plug-in hybrid. Quarto membro della sphere family, Active sphere interpreta la visione dei quattro anelli sulla mobilità premium abilitata dall'evoluzione tecnologica digitale.

Equipaggiata con motore elettrico dall'elevata autonomia e dotata di guida autonoma di livello 4, offre tutti gli highlight necessari per la mobilità del domani, e presenta una nuovo livello di interazione fra vettura e passeggero.

Estetica da togliere il fiato, l'avvenieristico coupè è stato svelato al pubblico in una teca di vetro in piazza Dibona, in Corso Italia, mentre sul palco partiva il concerto dell'artista britannico Tom Walker, offerto da Audi alla cittadina ampezzana.

Tra gli ospiti, con il sindaco Gianluca Lorenzi, anche gli snowboarder FISI Michela Moioli e Omar Visintin e la leggenda dello sci Kristian Ghedina