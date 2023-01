A Mga commessa Anas da 14 mln per gallerie strade Nord Ovest

La società Mga (Manutenzioni generali autostrade, gruppo Reway), specializzata in ristrutturazioni e ripristini di gallerie, ponti e viadotti autostradali, si è aggiudicata una gara del valore di 14 mln euro indetta da Anas per lavori di manutenzione straordinaria per risanamenti strutturali delle gallerie situate lungo le tratte stradali di competenza in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I lavori, della durata di 48 mesi, verranno avviati a partire dalla stipula del primo contratto applicativo.

Mga, continua la nota, "eseguirà tutti gli interventi di risanamento strutturale e corticale della calotta e delle pareti laterali delle gallerie interessate, nonché tutte le opere di rivestimento previste. Per la realizzazione dei lavori Mga impiegherà circa 50 addetti e la propria flotta di mezzi e attrezzature tecnologicamente avanzati". "La vittoria della gara indetta da Anas per l'Accordo Quadro del Lotto 2 rappresenta un nuovo significativo risultato ottenuto da Reway Group e una tappa importante nel suo percorso di crescita nel settore del risanamento di opere d'arte stradali - dichiara Paolo Luccini, presidente e ad Reway Group - Il Gruppo Reway è attualmente impegnato in tre accordi quadro relativi a lavori di ammodernamento della rete stradale italiana gestita da Anas.

Tali commesse, unite a quelle riguardanti la rete autostradale, consolidano la posizione di leader del Gruppo in Italia tra gli operatori di settore".