Fiat Uno, la campagna pubblicitaria con Forattini

Parte del successo della Fiat Uno, nel lontano 1983, derivò anche da una campagna pubblicitaria innovativa, affidata all'estro di Giorgio Forattini.

Tramite vignette che hanno per protagoniste simpatiche caricature di animali, nello specifico, l'elefante ed il pinguino, perfettamente adattati allo scopo, a seconda del neologismo che andavano a rappresentare, Forattini creò un linguaggio immediato, carico di simpatia, ed efficace nel trasmettere il messaggio voluto. Infatti, termini come "sciccosa", "comodosa", "scattosa" o "risparmiosa" raccontano delle qualità attribuite alla Uno attirando l'attenzione con leggerezza a tal punto da entrare nel linguaggio comune.

Originale anche la cartolina promozionale musicale del 1983, "La voce della Uno!", con tanto di disco in plastica che riproduceva una voce umana e invitava a recarsi in concessionaria. Segno che Fiat aveva investito in maniera importante anche sul fronte della comunicazione per convincere la potenziale clientela, che poi si rivelò numerosa, a toccare con mano l'allora neonata Uno.

Un dettaglio che evidenzia quanto il costruttore fosse confidente nelle potenzialità dell'auto.