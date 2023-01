Viabilità: 23/1 chiusura tratto A1 nell'Aretino per manutenzione

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei portali di segnaletica verticale, dalla mezzanotte alle 4 di lunedì 23 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino, verso Roma. E' quanto comunicato da Autostrade in una nota L'area di servizio 'Badia al Pino ovest', situata all'interno del suddetto tratto, sarà chiusa dalle 23 di domenica 22 alle 4 di lunedì 23 gennaio. In alternativa Autostrade consiglia per il traffico locale, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Monte San Savino; per le lunghe percorrenze, di anticipare l'uscita alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena e immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle Ss326 e rientrare sulla A1 alla stazione di Valdichiana.