Jeep Avenger elettrica vince il premio Car of the Year 2023

Dopo la rivoluzione elettrica degli scorsi anni (aveva iniziato la Nissan Leaf nel 2011) arriva la rivoluzione off-road, naturalmente accompagnata dalla propulsione a batteria.

Con 328 voti, un vero plebiscito, Jeep Avenger porta per la prima volta l’iconico brand Usa dei fuoristrada - ora parte di Stellantis - sul gradino più alto del premio Car of the Year. A ritirare il trofeo assegnato dopo lo spoglio dei voti nella sede dell’evento al Salone dell’Auto di Bruxelles, Antonella Bruno head of Jeep Europe at Stellantis.

Per il 2023 alle spalle della vincitrice del titolo di Auto dell’Anno si è piazzato (altro segnale di cambiamento) un minibus, l’elettrico ID.Buzz di Volkswagen, con 241 voti da parte dei 59 giurati in rappresentanza di 23 Paesi europei (i giurati russi sono sospesi). Con 211 punti si è piazzata terza la Nissan Ariya, che ha combattuto - voto dopo voto - contro la Kia Niro di nuova generazione arrivata quarta con 200 punti. Seguono Renault Austral (163), Peugeot 408 (149) e la coppia Subaru Solterra/Toyota bZ4X considerate la stessa auto con differenti carrozzerie (133).