Jeep Avenger ha anche la sua versione Concept 4x4

In occasione dello scorso Salone dell'Auto di Parigi, Jeep ha presentato al pubblico internazionale anche l'avveniristica Jeep Avenger 4x4 Concept.

"Avenger è stata progettata fin da subito come un veicolo Jeep - ha commentato Christian Meunier, Ceo di Jeep - e il modello 4x2 full-electric offre già prestazioni ai vertici della categoria, caratteristiche di Jeep".

"Tuttavia - ha poi aggiunto Meunier - non potevamo fare a meno di chiederci: cosa succederebbe se inserissimo le prestazioni della trazione integrale elettrificata di Jeep in un formato compatto, restando nel contempo fedeli al linguaggio stilistico, alla capacità e alla personalità unici del brand?".

Incarnando il motto "un concentrato di libertà" della nuova Jeep Avenger, questo Concept 4x4 combina design, prestazioni e innovazione in un veicolo di dimensioni compatte, pensato per essere accattivante e divertente da guidare. La nuova arrivata si aggiungerà alla futura gamma di modelli Jeep 4xe.

Esternamente, la 4x4 Concept è caratterizzata da parafanghi e da una carreggiata più ampi ed è equipaggiata con ganci di traino e pneumatici più grandi, scoperti e più aggressivi. Per migliorare ulteriormente le capacità di Jeep Avenger, l'angolo di attacco è stato portato a 21 gradi, l'angolo di uscita a 34 gradi e l'angolo di dosso a 20 gradi, grazie a un'altezza da terra che ora supera i 200 mm.

Il frontale è stato ulteriormente protetto con rivestimenti più spessi e sono stati aggiunti fari integrati per migliorare la visibilità durante la guida notturna. L'Avenger 4x4 Concept presenta un nuovo sistema portabagagli a tetto leggero, dotato di una protezione antigraffio completa e di uno speciale sistema di cinghie che comprime i bagagli. Il pacchetto è completato da un adesivo antiriflesso sul cofano e da un trattamento antigraffio della calandra per una maggiore tranquillità durante la guida off-road.