Elon Musk nel Guinness World Record per suo flop finanziario

Non capita tutti i giorni che lo staff del celebre Guinness World Record (www.guinnessworldrecords.com) aggiorni d'ufficio, cioè senza interpellare l'interessato, una delle sue classifiche.

Eppure Elon Musk - il boss di Tesla e di tante altre imprese di successo, Twitter compreso - ha avuto la sorpresa di vedersi inserito davanti al precedente detentore del primato fra coloro che hanno fatto registrare le maggiori perdite nel patrimonio personale.

Così, nella pagina delle novità 2023 - accanto a Michele Santelia, 63enne di Campobasso che detiene il record mondiale per il maggior numero di libri battuti al contrario utilizzando quattro tastiere contemporaneamente - compare Elon Musk, Paperon de Paperoni al contrario.

Questo per aver perso circa 182 miliardi di dollari dal novembre 2021, come stimato da Forbes, anche se altre fonti suggeriscono che la cifra potrebbe effettivamente essere più vicina a 200 miliardi. Sebbene l'ammontare esatto sia quasi impossibile da accertare - si legge nel sito - le perdite totali di Musk superano di gran lunga il precedente record di 58,6 miliardi di dollari, stabilito dall'investitore tecnologico giapponese Masayoshi Son nel 2000. Secondo Forbes, il patrimonio netto di Musk è sceso da un picco di 320 miliardi nel 2021 a 138 miliardi nel gennaio 2023, in gran parte a causa delle scarse performance delle azioni di Tesla.