Caos nelle strade, Parigi promette stretta su bici e monopattini

Ciclisti che sfrecciano oltre il semaforo rosso, monopattini selvaggi sul marciapiede, pedoni che attraversano in mezzo alla strada lontano dalle strisce. Dinanzi alla situazione divenuta sempre più anarchica e pericolosa nelle strade di Parigi, la sindaca della capitale francese, Anne Hidalgo, corre ai ripari. E annuncia un "codice della strada" ad hoc contro la guida selvaggia entro l'estate 2023. In occasione di una cerimonia per gli auguri di inizio anno all'Hotel de Ville, la prima cittadina ha citato una recente consultazione pubblica, da cui emerge che la "difficile" coabitazione tra pedoni, ciclisti, monopattini, taxi, furgoncini e bus è "il primo motivo di preoccupazione" degli abitanti di Parigi. A febbraio, ha proseguito Hidalgo, verrà dunque avviata una concertazione tra cittadini ed esperti, con l'obiettivo di redigere un "codice della strada" ad hoc. Dalla crisi sanitaria legata al Covid-19 e l'inaugurazione di numerose piste ciclabili nel centro della capitale biciclette e monopattini hanno invaso lo spazio pubblico. La pista, strettissima, lungo il boulevard Sébastopol, tra le più frequentate d'Europa, batte tutti i record registrando fino a 18.000 passaggi al giorno e ormai anche a chi è su due ruote può capitare di stare fermo in fila ad aspettare il proprio turno o non trovare parcheggio.

Insieme all'arrivo dei ciclisti, spesso alle prime armi, sono anche esplosi gli atti di inciviltà che mettono in pericolo utenti e pedoni: violazione della segnaletica, semafori rossi platealmente ignorati, guida con gli auricolari o in stato di ebbrezza. La lotta contro il "disordine in strada e sui marciapiedi" è la priorità, ha fatto sapere l'assessore alla sicurezza, Nicolas Nordman, annunciando mille agenti in più nella polizia municipale per il 2023. La sindaca non si è invece espressa sulla questione legata al rinnovo dell'appalto dei monopattini elettrici, che scade a febbraio. Per l'assessore responsabile della trasformazione dello spazio pubblico, David Belliard, è tempo di giungere "ad una buona coabitazione" tra i vari mezzi di locomozione, proteggendo "i più vulnerabili e dando quindi la priorità ai pedoni". Nella capitale francese gemellata con Roma, gli incidenti legati a bici e monopattini sono aumentati esponenzialmente. Tra le vittime, il 14 giugno 2021, anche Miriam, una 31enne toscana che lavorava come cameriera in un ristorante italiano, travolta ed uccisa da due ragazze a bordo di un monopattino elettrico. Le investitrici non si sono nemmeno fermate per soccorrerla.