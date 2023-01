Incidente in motoslitta, muore pilota rally Usa Ken Block

Ken Block, pilota di rally e stuntman, è deceduto a 55 anni, in seguito ad un incidente in motoslitta nello Utah. Originario di Long Beach, in California, lascia un vuoto tra i numerosi appassionati che seguivano le sue acrobazie su YouTube. Con auto sempre diverse, dalla potenza particolarmente generosa, Ken Block ha guidato oltre ogni limite e sempre di traverso. Spesso ospite nella trasmissione della BBC Top Gear, Ken Block è passato dalla Subaru Impreza, con cui ha girato i video che lo hanno reso celebre, fino ad arrivare all'ultimo bolide elettrico di Audi. Di particolare rilievo anche la possente Ford Mustang vintage da 1.400 CV, guidata lungo le pendici del Pikes Peak, e la Delta Safarista, di Automobili Amos, con cui avrebbe dovuto compiere l'ennesima impresa, in base a quanto aveva lasciato intendere dal suo profilo Instagram. Oltre alla passione per la guida, Ken Block ha dato sfogo anche al suo lato imprenditoriale creando il Brand DC Shoes e Hoonigan Industries.