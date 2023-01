Ferrari F40: più muscoli con il body kit Liberty Walk

La Ferrari F40 è stata oggetto di rivisitazione da parte del tuner Liberty Walk, che ha lavorato molto sull'estetica della vettura di Maranello per renderla ancora più aggressiva.



L'auto sarà esposta al salone di Tokyo, in programma dal 13 al 15 gennaio, ma le foto diffuse in rete non lasciano nulla all'immaginazione. Infatti, le immagini del body kit parlano chiaro: c'è una netta ispirazione alla variante destinata alle corse di durata.

Non a caso i fari non sono più a scomparsa, il cofano anteriore presenta delle aperture supplementari, e l'ala posteriore è cambiata nella zona superiore. Inoltre, il paraurti anteriore è stato impreziosito con elementi aerodinamici laterali e con uno splitter molto pronunciato.

Completano il quadro delle carreggiate allargate che ospitano degli pneumatici Toyo a filo con la carrozzeria, l'estrattore, e degli spazi dedicati ad eventuali numeri di gara.