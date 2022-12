Incidenti stradali: Asaps, 25 morti nel fine settimana

A novembre nei fine settimanal'Osservatorio Asaps (Associazione amici e sostenitori della polizia stradale) ha rilevato in Italia 79 morti, di cui 13 motocilisti, sette ciclisti e 12 pedoni. Numeri a cui si aggiungono, spiega il presidente Giordano Biserni, i 25 morti di questo weekend, il primo di dicembre. Nel periodo estivo Asaps aveva rilevato 448 morti tra giugno, luglio e agosto (con 167 motociclisti, 28 ciclisti e 39 pedoni), nei fine settimana, con il record in quello tra il 29 e il 31 luglio, 45 vittime.

A settembre la raccolta dati è stata sospesa per due settimane e quindi i dati sono incompleti (34 morti nel weekend 9-11, 24 vittime tra il 23 e il 25) mentre a ottobre Asaps ne ha contati 139, di cui 57 motociclisti, due ciclisti e 14 pedoni.