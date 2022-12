I premi di Garmin con i Beat Yesterday Awards

E' andata in scena ieri sera a Milano la settima edizione dei Beat Yesterday Awards di Garmin. A Villa Necchi Campiglio, la serata ha avuto come protagonisti i riconoscimenti con cui da sette anni Garmin Italia celebra i protagonisti di imprese straordinarie, dal cycling al trail running, dalla nautica al truck, passando per l'outdoor, tra personaggi celebri e storie da raccontare.

Sul palco dei Beat Yesterday Awards si sono alternati Antonella Palmisano, campionessa olimpica a Tokyo 2020, Filippo Ganna, campione del mondo crono, Simone Moro, alpinista detentore del record di prime ascensioni invernali su un ottomila, la medaglia d'oro olimpica Elia Viviani, il campione del mondo di vela Federico Michetti, il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo su pista Marco Villa, Norma Gimondi, i presentatori radiofonici Linus e Frank Lotta, il volto di Sky Davide Camicioli, la voce di Mediaset Andrea Berton e il cantante Ghemon, oltre a Vincenzo Nibali.

L'occasione, ancora una volta, è stata quella di celebrare lo sport in tutte le sue forme, così come le storie di riscatto e successi di persone comuni. "Sette anni di Beat Yesterday Awards - ha commentato Spedano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia - significa sette anni di storie e racconti incredibili cui Garmin ha dato una voce straordinaria, una voce che altrimenti non avrebbero avuto. Ci piace pensare che i riflettori sul palco del Beat Yesterday non si spengano mai, che le storie continuino a essere raccontate e che i protagonisti le portino avanti giorno dopo giorno, anche una volta finita la festa".

I premiati della serata sono stati la camionista Laura Broglio, Cristina Nuti che affronta la sclerosi multipla a passo di triathlon, Davide Pescuma che nonostante un grave infortunio è entrato nel shore team di Luna Rossa come responsabile idraulica, ma anche l'alpinista Marcello Villani e Sabrina Schillaci, ultracyclist e coach professionista con la passione per l'IronMan.

Stefano Viganò e Vincenzo Nibali hanno premiato anche Oreste Gentilini, responsabile Breast Unit presso l'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e Presidente Eubreast Italy Ets, per il suo impegno nella ricerca scientifica contro il cancro al seno.