Mercedes-Benz Italia prima a Best Event Awards -Trade Retail

Con la conquista del primo posto nella categoria 'Evento Trade-Retail' e del terzo nella sezione 'Road Show' Mercedes-Benz Italia si è conferma protagonista dell'edizione 2022 dei Best Event Awards, il principale appuntamento italiano dedicato al mondo degli eventi e della live communication.

In particolare la Casa della Stella a Tre Punte ha vinto la categoria 'EventoTrade-Retail', il progetto Essence e Water Experience, riconoscimento questo - si legge nella nota - che premia originalità, innovazione, complessità logistiche ed experience innovativa di un inedito format sviluppato dall'agenzia Gruppo Peroni Eventi, il tutto permettendo di scoprire i valori del marchio in modo nuovo e dal forte impatto emozionale.

Mercedes-Benz Italia, in collaborazione con i dealer aderenti, ha offerto ai clienti dei modelli più esclusivi del brand l'opportunità di vivere esperienze uniche - appunto Essence e Water Experience - che hanno rappresentato due nuove porte di accesso al mondo della Stella a Tre Punte attraverso suggestioni ed esperienze che coinvolgono i sensi.

Acqua ed essenze sono state, infatti, le protagoniste di un viaggio caratterizzato dalla passione e dalla contaminazione tra mondi affini. Due inediti format per scoprire i valori del marchio in modo nuovo e dal forte impatto emozionale. Ad accompagnare i clienti nella Water Experience è stato un idrosommelier, attraverso un raffinato 'water tasting'. Un affascinante viaggio nel mondo dell'acqua che si conclude con una sailing experience a bordo di un catamarano. Essenze e profumi sono stati, invece, i protagonisti dell'Essence Experience, guidati questa volta da un 'maestro profumiere', che ha trasformato questi momenti in un terreno di esperienza, proprio come avveniva per i grandi viaggiatori del passato, che si scambiavano informazioni odori e profumi caratteristici dei luoghi visitati, rendendoli protagonisti anche delle guide turistiche dell'epoca Sul podio dei Best Event Awards anche il brand Smart, con il terzo posto nella categoria 'Road Show', conquistato grazie al campionato Smart ecup. Un progetto firmato LPD - Lug Prince & Decker, cui la giuria ha riconosciuto l'originalità, la tenacia, l'organizzazione logistica e l'experience.

"I riconoscimenti al BEA 2022 premiano la continua ricerca da parte nostra e dei nostri partner per offrire esperienze innovative e fuori dagli schemi, massimizzando il valore e le specificità dei nostri brand - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile marketing communication experience di Mercedes-Benz Italia - L'experience rappresenta, infatti, un elemento fondamentale della customer journey, un viaggio che incrocia l'esperienza fisica con quella digitale, attraverso touch point sempre nuovi".

"Un percorso che vede in entrambi i progetti premiati - ha concuso Scarchilli - la centralità della nostra rete di vendita sul territorio, in grado come nessun altro di intercettare i bisogni dei clienti ed aiutarci a tradurli in coinvolgenti esperienze di marca".