Da Modena a Miami per una speciale Ares S1

Una Ares S1, ovvero il primo progetto speciale dell’omonima azienda modenese, parteciperà all’evento Art Basel Miami e per l'occasione sarà dipinta dall’artista Daniela Boo. All'evento artistico, tra i più importanti della città statunitense, parteciperanno collezionisti e appassionati, che potranno anche osservare da vicino la supercar tutta italiana, che per l'occasione sarà trasformata in un'opera d'arte.

L'evento, organizzato presso il Miami Studio di Ares, è parte della strategia dell'azienda modenese che nel 2021 è passata dal fornire servizi a produrre modelli automobilistici propri, nel segmento lusso. Il mercato nordamericano per l’azienda di Modena è importante, tanto che nel 2021 è stato aperto uno studio dedicato proprio a Miami. Daniela Boo non è nuova nelle imprese artistiche applicate alle quattro ruote, visto che in passato è già stata selezionata da alcuni marchi di automobili per realizzare dei modelli unici, tra realismo artistico e super velocità.

Alcuni di questi veicoli sono esposti in musei e collezioni private a livello globale. "Sono felice della collaborazione tra Ares e l'artista Daniela Boo - ha commentato Dany Bahar, Ceo e co-fondatore di Ares Modena - che credo rappresenti una nuova conferma della costante crescita dell'azienda verso un marchio di lusso focalizzato sull'arte e sulle esperienze lifestyle".