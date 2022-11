Audi R8 saluta il mercato USA, esce dal listino

L'Audi R8 presto sparirà dal listino americano dei Quattro Anelli. Infatti, il MY 2023 sarà l'ultimo venduto nel mercato a stelle e strisce. Lo riporta caranddriver.com, che spiega come la variante GT sia il canto del cigno della supercar tedesca.

Questa versione, pensata per gli specialisti della guida, abbina al motore V10 da 5,2 litri aspirato da 620 CV, la sola trazione posteriore, offre prestazioni importanti. I numeri raccontano che scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge i 320 km/h di velocità massima, dove consentito.

La storia dell'Audi R8 in America inizia nel 2008 con la prima generazione offerta sia con il V8 da 4,2 litri che con il V10 da 5,2 litri. Con la seconda generazione, dal 2017, anche negli USA, è scomparsa la motorizzazione ad 8 cilindri, e la R8 è diventata solo V10.

Con l'uscita di scena del MY 2023, l'Audi non avrebbe ancora definito un modello che possa sostituire la R8, e caranddriver.com ha smentito che, a breve, possa arrivare una coupé elettrica in grado di farlo.