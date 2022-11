Firenze, 1 ml per interventi sicurezza stradale

Tre delibere, finalizzate a interventi infrastrutturali per migliorare la sicurezza nelle strade cittadine e per rinnovare alcuni impianti semaforici, sono state approvate dalla giunta nell'ultima seduta, su proposta dell'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti.

"Continua l'impegno dell'amministrazione su un tema prioritario come la sicurezza stradale - sottolinea Giorgetti -. Con queste risorse potremo realizzare ulteriori interventi che, come già sperimentato, rappresentano un elemento importante per disincentivare comportamenti rischiosi alla base di molti incidenti. Penso al famigerato cordolo di via Pistoiese dove non abbiamo più avuto sinistri gravi". Gli accordi quadro stanziano 500 mila euro ciascuno per lavori finalizzati alla sicurezza stradale e alla fluidificazione del traffico, quindi per esempio la realizzazione di nuovi marciapiedi o ampliamento di quelli esistenti, il miglioramento degli attraversamenti pedonali e ciclabili, gli interventi di traffic calming (isole spartitraffico, attraversamenti pedonali rialzati ecc), la riorganizzazione delle intersezioni stradali e via dicendo, si spiega in una nota. Sugli impianti semaforici i finanziamenti superano di poco i 278 mila euro per la manutenzione straordinaria, l'ampliamento, la riqualificazione energetica e la funzionalità degli apparecchi. Tre i tipi di intervento previsti. Prima di tutto la sostituzione degli apparecchi vecchi con nuovi dispositivi da interfacciare con il sistema centralizzato di gestione della rete semaforica. In secondo luogo la manutenzione straordinaria degli impianti lungo il primo tratto della linea T1, quello tra Villa Costanza e la stazione di Santa Maria Novella. In sostanza saranno sostituiti gli apparecchi in funzione da oltre dieci anni con priorità per quelli in corrispondenza di postazioni più urgenti e strategiche per la circolazione tranviaria, veicolare e pedonale. Il terzo ambito di intervento è quello relativo all'installazione di pulsanti tipo 'touch' con indicazione della richiesta attivata e avvisatori acustici per non vedenti; infine con questo stanziamento saranno montate nuove lanterne 'countdown' su ulteriori attraversamenti pedonali