Trasporto merci sostenibile, se ne parla a Firenze

Il Comune di Firenze ha ospitato questa mattina a Palazzo Vecchio un incontro dedicato alla logistica in città e al quale ha partecipato anche Scania.

Durante l'evento dal titolo 'Quale modello di logistica nella Firenze che cambia? Progettiamo insieme la nuova consegna merci nella Smart City', Scania, insieme a diverse realtà è intervenuta a favore di una visione moderna e strutturata del trasporto merci in contesto urbano.

Obiettivo, quello di fornire delle soluzioni che possano integrarsi al meglio nel piano di sviluppo di una politica urbanistica moderna, basata su una circolazione efficiente, sostenibile e sicura delle merci. Con questi propositi, Toscandia, concessionaria Scania, è stata ospite in un incontro con diverse realtà, tra cui il Comune di Firenze e Confesercenti Firenze, che si sono confrontati su come migliorare l'ambiente urbano per favorire salute e benessere dei cittadini fiorentini.

Tra le tematiche affrontate durante l'incontro, anche la pressione del traffico cittadino risultante dal crescente flusso di veicoli per il trasporto merci in contesti urbani, così come le emergenti sfide legate alla sostenibilità ambientale ed economica che le aziende italiane sono chiamate ad accogliere per sostenere una transizione a zero o a basso impatto ambientale e la sicurezza del trasporto in termini di soluzioni che salvaguardino sia i conducenti ma anche gli utenti vulnerabili della strada come pedoni o ciclisti.

"Quando si parla di mobilità all'interno delle città - ha commentato Giuseppe Barelli, amministratore delegato di Toscandia - si tende a dividere il concetto di trasporto merci da quello di trasporto persone. È sbagliato e bisogna iniziare a parlare di mobilità sostenibile a 360 gradi, ovvero dal mezzo di trasporto a come si fa impresa in maniera sostenibile".