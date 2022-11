Hyundai e Giugiaro insieme per la rinascita della Pony Coupe

Hyundai e Giorgetto Giuagiaro di nuovo insieme. La casa coreana ha infatti annunciato la collaborazione con lo studio di design italiano GFG Style e in particolare con i suoi fondatori Giorgetto e Fabrizio Giugiaro.

Si può parlare di un ritorno alle origini per entrambe le parti, visto l'obiettivo comune di ricreare la storica Hyundai Pony Coupe Concept del 1974, disegnata da un giovane Giorgetto Giugiaro per il debutto al Salone di Torino del 1974. Fu la prima volta di Hyundai alla kermesse piemontese. La concept car ricostruita sarà presentata nel corso della prossima primavera.

Hyundai ha svelato per la prima volta il progetto durante un dibattito sul design svolto a Seoul, che ha visto la partecipazione di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro insieme ai vertici del Gruppo coreano.

"Siamo assolutamente entusiasti di accogliere Giorgetto e Fabrizio a Seoul per questa preziosa occasione e non vediamo l'ora di collaborare con loro e con GFG Style a questo straordinario progetto di design." Ha dichiarato il Chief Creative Officer di Hyundai Motor GroupDonckerwolke. "Si tratta di un'iniziativa che ha un valore storico e rappresenta uno scambio interculturale che potrebbe aprire la strada a ulteriori collaborazioni in futuro".