Moving Inspiration Project di Kia è nell'ADI Design Index

Realizzata in occasione del lancio italiano di Kia EV6 e ispirata al payoff del brand Movement that inspires e ai suoi valori fondanti, l’innovativa opera Moving Inspiration Project di Kia, progettato dagli architetti e designer Ludovica+Roberto Palomba, è stata selezionata per essere inserito nell’ADI Design Index 2022 nella categoria Exhibition Desìgn.

L’incredibile installazione di light design, unica nel suo genere, in cui si è concretizzato Moving Inspiration Project, ha saputo vincere la difficile sfida di raccontare ed esaltare il dinamismo dell’auto e del brand Kia in un contesto caratterizzato dalla staticità, tipico delle esposizioni, grazie al forte impatto estetico ed evocativo e all’interattività dell’installazione grazie anche alla sua luminosità. Il progetto di Kia, ideato per il lancio del rivoluzionario crossover 100% elettrico EV6, rientrerà di diritto, in quanto selezionato ADI Design Index, tra i finalisti dell’edizione 2024 del prestigioso Compasso d’Oro ADI, la cui giuria internazionale decreterà i vincitori dei Premi e delle Menzioni d’Onore nelle diverse categorie.

Il Compasso d’Oro nasce nel 1954, ideato da La Rinascente per premiare i beni, i servizi, i processi e i sistemi del design italiano che si distinguevano per l’eccellente qualità produttiva e progettuale. Dal 1956 il premio è gestito da ADI che ha raccolto tutti i prodotti vincitori delle diverse edizioni, dando vita alla più grande collezione storica del design, dichiarata nel 2004 “bene di interesse nazionale”.

Moving Inspiration Project nasce dalla collaborazione tra Kia Italia e gli architetti internazionali Ludovica Serafini e Roberto Palomba (Studio Palomba Serafini) assieme a Innocean Italy uniti nell’ambiziosa volontà di presentare al mondo un'auto che interpreti e rappresenti il movimento anche quando è ferma.

“Il 2022 è stato un anno che ha visto la EV6 trionfare sotto svariati fronti - ha commentato l’amministratore delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti - dall’essere nominata Auto dell’Anno per merito delle sue eccellenti doti tecnologiche, alla vittoria del Red Dot Awards grazie alla perfetta integrazione stilistica con l’opera realizzata dagli architetti Palomba e Serafini. EV6, fin dal suo lancio ha soddisfatto una clientela molto esigente e rappresenta la sintesi della nostra strategia aziendale: diventare leader nel campo delle soluzioni di mobilità sostenibile”.

Giuseppe Mazzara marketing communication & Crm director di Kia Italia, ha spiegato a sua volta: “Quando ci siamo incontrati con la nostra agenzia Innocean Italy per definire la strategia di lancio italiana della EV6, la prima cosa che ci è venuta in mente è stato realizzare qualcosa di unico come il suo design ed allo stesso tempo di non convenzionale. Da qui la decisione di realizzare un’opera di design che desse ancora più vitalità all’auto nella sua staticità. Siamo molto contenti che questo sia stato apprezzato non solo dai nostri clienti ma anche dalla giuria di questo prestigiosissimo premio”.