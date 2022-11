Ad Automobile Club Milano massima onoreficenza Coni

Lunedì 14 novembre Automobile Club Milano riceverà il Collare d'oro al Merito sportivo dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Lo comunica l'AC Milano in un nota. La cerimonia si svolgerà a Roma nella Sala Monumentale del Foro Italico, trasmessa in diretta da Rai 2. La massima onorificenza del Coni verrà consegnata anche a Stefano Domenicali, Luciano Rossi, Ugo Claudio Matteoli, Antonio Urso, Fabio Pigozzi e ai dirigenti di Ginnastica Pro Patria Bustese e Cremonese Calcio. Invitati la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Nell'occasione verranno premiati anche diversi campioni dello sport italiano.

Il Collare d'oro al Merito sportivo viene conferito ad atleti italiani che abbiano conseguito risultati o titoli stabiliti dalla giunta del Coni (vittoria in prove olimpiche e campionati del mondo), dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano per oltre 40 anni e già in possesso della Stella d'oro al Merito sportivo, società sportive con un'anzianità di costituzione di almeno 100 anni e già in possesso della Stella d'oro.

AC Milano, sin dalle origini, ha organizzato competizioni motoristiche, tra cui il Gran Premio d'Italia di Formula1, che si disputa dal 1922 all'Autodromo Nazionale Monza, progettato e costruito proprio da AC Milano100 anni fa. Tra le competizioni che in passato hanno visto il Club in prima linea: la Coppa Intereuropa per vetture storiche, il Trofeo Cadetti per le monoposto "Formula Monza" e il Monza Rally.

AC Milano nel 2022 ha rilasciato 1250 licenze sportive tra ufficiali di gara (500), piloti (500) e altre figure che gravitano nella galassia delle competizioni sportive. Sono 67 gli eventi motoristici internazionali a cui ha fornito assistenza (tra cui il Gp di Formula 1, il Rallye Monte-Carlo Historique, la rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, il Milano-Monza Motor Show, numerose sessioni di test ufficiali svoltisi sul circuito dell'Autodromo Nazionale Monza) e ha gestito la tappa milanese dell'edizione 2022 di "Ruote nella Storia".