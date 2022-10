Inseguimento contromano a Livorno, vigili multano poliziotti

Un inseguimento nella notte contromano, poi la multa all'auto della polizia che per schivare un pedone finisce contro un veicolo parcheggiato. E' successo nella notte a Livorno, come riporta La Nazione, dove i poliziotti che hanno chiamato i vigili urbani per il sinistro sono stati sanzionati: 29 euro all'agente che era al volante.

Non è stato contestato l'imbocco della strada in controsenso, dato che la volante era impegnata in un inseguimento, ovvero una causa di forza maggiore legata al servizio che rappresenta un interesse superiore. E' stata però contestata la perdita di controllo del mezzo.

Poco prima un motorino non si ferma all'alt della volante e cerca di far perdere le tracce fuggendo a tutta velocità nelle strade del centro di Livorno. Parte l'inseguimento. Il fuggitivo fa la gimkana fino a via Meyer: strada stretta, a senso unico, con le auto dei residenti e anche dei frequentatori del lungomare parcheggiate su entrambi i lati perché è una zona residenziale. Nell'inseguire il fuggiasco, l'auto della polizia imbocca via Meyer in controsenso finendo contro un'auto parcheggiata per scansare una persona che stava attraversando.

Danni al veicolo e danni anche alla vettura della polizia.

L'inseguimento finisce qui, e gli agenti hanno chiamato la polizia municipale per i rilievi del sinistro. Così è scattata la multa. Dalla questura, sottolinea l'articolo, spiegano che quando si causa danno a un altro veicolo spunta l'interesse di un terzo e dunque emerge un problema assicurativo. I poliziotti, per un fatto di correttezza nel loro agire, hanno chiesto essi stessi l'intervento della municipale. Dalla questura, si legge ancora, emergerebbe però un evidente fastidio sull'accaduto, rispetto a una norma che penalizza un operatore di polizia e mette la municipale nelle condizioni di multare chi sta facendo il proprio dovere.