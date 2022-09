Aci: Green Hill Climb e Green Race a Valle del Bisenzio

Non si è ancora spenta l'eco della 1^ Green Race e Green Hill Climb Valle del Bisenzio. L'evento si è tenuto il 17 e 18 settembre, promosso dall'Automobile Club Prato, sostenuto dai Comuni di Prato e della Val di Bisenzio, dalla provincia di Prato, dalla Regione Toscana e con il supporto di Estra e di Gruppo Colle. La manifestazione ha portato a Prato e in vallata 20 auto di marchi automobilistici tra i più attivi ed apprezzati nel settore della mobilità "green": Cupra, Fiat, Hyundai, Honda, Jaguar, Opel, Toyota.

La gara di sabato 17, di regolarità "a media", corsa su un tracciato di 184 chilometri dal forte impatto emozionale è partita con la pioggia, ma arrivata con il sole. In totale sono stati 20 i concorrenti che hanno preso il via.

Andrea Cajani e Valentina Pitacco, su una Opel Corsa, sono stati i primi a mettere la firma sull'albo d'oro della 1^ Green Race Valle del Bisenzio, evento "verde" che ha portato in Toscana le competizioni che guardano alla sostenibilità ambientale.

L'arrivo in Piazza Mercatale a Prato ha gratificato concorrenti ed organizzatori, con la presenza del presidente Automobile Club Prato, Federico Mazzoni, del sindaco della città laniera, Matteo Biffoni e altre autorità cittadine.

La seconda giornata ha portato i partecipanti alla Green Hill Climb Valle del Bisenzio sulla cronoscalata Vaiano-Schignano: 3 chilometri adrenalinici, che hanno esaltato, divertito i concorrenti, peraltro confortati da una bellissima giornata di sole deciso e temperatura piacevole. Cinque le manche effettuate, con la vittoria andata a Nicola Ventura, premiato dal Sindaco di Vaiano Primo Bosi. Tra i costruttori, primo classificato è lo "scorpione" Abarth, seconda Opel e terza Hyundai, mentre tra le scuderie il successo è andato alla Eco Motori Racing Team, quella di Nicola Ventura.