Mercedes e Roger Federer proseguono storica collaborazione

Roger Federer, vera icona del tennis - 20 titoli del Grande Slam, un totale di 103 vittorie nei tornei e 310 settimane ai vertici della classifica mondiale - ha concluso la sua straordinaria carriera dopo la recentissima Laver Cup 2022 ma allo stesso tempo ha annunciato che proseguirà la lunga collaborazione con Mercedes-Benz intensificando ulteriormente le attività. Dopo 24 anni di sport professionistico, Federer sta ora guardando avanti: "Come atleta, ho imparato a interrogarmi e ad analizzarmi costantemente, ma anche ad avere sempre in mente la prossima partita.

Oggi , guardo indietro con gratitudine e guardo al futuro con anticipazione". Federer è stato strettamente associato a Mercedes-Benz per 14 anni: come attore chiave in diverse campagne pubblicitarie, come ambasciatore del marchio e come fonte di idee. Ora parte l'iniziativa congiunta Neon Legacy con diversi sottoprogetti. Un primo risultato è stato già visibile alla Laver Cup di Londra , sottoforma di una Mercedes-AMG GT 63 S E Performance decorato con il sigillo personale di Roger Federer.

Il colore giallo neon rende omaggio al feltro giallo delle palline da tennis e segna l'inizio di ‘Neon Legacy’ i cui dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane. L'esclusiva Mercedes-AMG GT unica nel suo genere sarà venduta all'asta alla fine dell'anno e il ricavato sarà investito in un progetto di tennis di beneficenza il prossimo anno. "Roger ha plasmato e ispirato intere generazioni con il suo gioco e la sua sportività - ha ricordato Britta Seeger, membro del board di Mercedes-Benz Group AG, Marketing & Sales - ricorderemo sicuramente una frase durante la sua visita alla nostra sede di Stoccarda l'anno scorso: ‘il breve termine è la mia motivazione, ma il lungo termine è la mia ispirazione’. Tutti noi auguriamo a Roger tutto il meglio per il futuro e non vediamo l'ora di collaborare ancora più da vicino nell'ambito della nostra iniziativa Neon Legacy”.