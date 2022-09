Tre nuove auto per la polizia della Provincia dell'Aquila

Nuove auto in arrivo per la Polizia Provinciale: l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ha dotato il proprio Comando di tre Nissan Navara con una spesa di circa 115mila euro. L'acquisto si è reso necessario per rinnovare il parco auto visto che i mezzi attuali "hanno un'anzianità di servizio superiore a 20 anni oltre ad una percorrenza di più di 300mila chilometri - si legge in una nota della Provincia -. Con questo provvedimento si garantisce una maggiore tutela agli agenti adeguando un livello di protezione personale in quanto, nonostante le ricorrenti riparazioni su diversi impianti delle vecchie vetture, non si è riusciti a raggiungere gli standard minimi di sicurezza". La procedura di acquisto è stata portata avanti tramite l'adesione alla convenzione Consip "Veicoli per le forze di sicurezza 3" e la spesa complessiva ammonta a 115.019,75 euro. "La tutela e l'efficienza dei nostri agenti è da sempre uno degli obiettivi principali della nostra Amministrazione - spiega Angelo Caruso, presidente della Provincia dell'Aquila - cerchiamo di garantire costantemente a qualsiasi ramo dell'Ente il maggior supporto per svolgere il proprio compito. Siamo felici - conclude Caruso - che i nostri uomini possano lavorare con serenità e usufruire di mezzi e tecnologie che garantiscano loro un alto livello di sicurezza". Soddisfazione è stata espressa dal consigliere delegato Nunzio Tarantelli.