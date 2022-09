Skoda: Vision GT, 'visione' del futuro in formato corse

Per un nuovo studio di design animato al computer, Škoda ha reinterpretato il modello sportivo 1100 OHC del 1957. Il risultato si chiama Vision GT, ovvero una futuristica auto da corsa, completamente elettrica, realizzata a Mladá Boleslav. Insieme alla sua antenata, Vision GT è attualmente esposta alla mostra Design and Transformation, ospitata a Bruxelles e inserita nel programma a sostegno dell'attuale presidenza della Repubblica Ceca nell'Unione Europea.

Il modello di design, animato al computer, è uno dei punti forti della mostra, che vede coinvolte diverse aziende boeme nella presentazione di prodotti e studi di design dal 1990 al 2020. Nel realizzare il modello Vision GT, il team di design Škoda ha trovato ispirazione nel modello del 1957. La Vision GT si inserisce nella tradizione della serie 'Icons Get a Makeover', che comprende modelli iconici della storia aziendale, quali Škoda 130 RS, Felicia e Rapid Monte Carlo.

Proprio come Škoda 1100 OHC, il concept Vision GT è un'auto da corsa a cielo aperto e spicca per la verniciatura in rosso.

Si differenzia dalla progenitrice per essere una monoposto, con il pilota seduto al centro del veicolo. Sopra il volante in carbonio, appiattito in alto e in basso, si trova una barra piatta che funge da parabrezza. Le informazioni importanti vengono proiettate direttamente sulla visiera del casco del pilota, al pari di un head-up display.