Minardi, elettrico è cambiamento epocale nell'automotive

"Un cambiamento epocale in tutto l'automotive". Così Gian Carlo Minardi, presidente dell'autodromo di Imola e fondatore del team Minardi di Formula 1, definisce quello che sta avvenendo con l'elettrico nel mondo delle auto. Minardi ha partecipato all'inaugurazione di una colonnina di ricarica veloce per auto elettriche, la nuova stazione "Powerstop" inaugurata a Fornace Zarattini (Ravenna) alla concessionaria Lineablù, in via Braille 1, nell'ambito del progetto nazionale promosso da Volvo Car Italia per incentivare e favorire la mobilità elettrica, nell'ottica di una progressiva decarbonizzazione.

"Come Autodromo di Imola - ha detto Minardi - stiamo facendo un grosso investimento di oltre 300mila euro per rendere più elettrico l'impianto, sia con fotovoltaico per produrre elettricità, sia per dare un servizio alla cittadinanza con colonnine interne ed esterne. Sono convinto - ha concluso - che saranno i giovani a cambiare il trend dei prossimi anni".