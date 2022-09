Ferrari Challenge: presentati i calendari del 2023

Lo scorso fine settimana a Silverstone, durante l'ultimo round del Ferrari Challenge UK, dopo l'assegnazione del titolo del Trofeo Pirelli a Lucky Khera (Graypaul Birmingham) e la Coppa Shell a Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon), sono stati presentati i calendari 2023 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, North America, e UK. Il sipario sulla stagione si alzerà negli Emirati Arabi Uniti, riproponendo un'iniziativa che aveva già registrato il successo nel 2021. Si tratta dei due appuntamenti della Winter Series in programma sugli avveniristici impianti di Dubai, dal 27 al 29 gennaio, e di Abu Dhabi, da 3 al 5 febbraio, in concomitanza con le ultime due date della stagione in corso del Ferrari Challenge APAC. Il monomarca che si disputa sul territorio europeo vedrà le Ferrari 488 Challenge Evo protagoniste di sei round in altrettanti Paesi. Il primo atto andrà in scena in Spagna, a Valencia dal 24 al 26 marzo; seguiranno i fine settimana in Italia, a Misano il 21-23 aprile, e in Austria, sul circuito di Spielberg dal 12 al 14 maggio. Il calendario, inoltre, sarà arricchito da un evento di particolare risonanza, l'appuntamento sulla pista di Le Mans dal 7 al 10 giugno.

Lo storico impianto francese tornerà a ospitare il monomarca del Cavallino Rampante, come era già accaduto nel 2019, nel fine settimana della 24 Ore, la gara endurance più famosa a livello internazionale che nel 2023 festeggerà i cent'anni dalla prima edizione e sarà sotto i riflettori mondiali, in particolar modo, grazie al ritorno di Ferrari nella classe regina del FIA WEC, a mezzo secolo dall'ultima apparizione, con la nuova vettura LMH.

I weekend conclusivi si terranno in Portogallo, all'Estoril dal 14 al 16 luglio, e in Belgio a Spa-Francorchamps, sede dell'ultimo atto della serie europea, nel fine settimana del 15-17 settembre. Non sono state ancora comunicate le date e la location delle finali mondiali 2023 che per il 2022 andranno in scena sul circuito di Imola dal 26 al 30 ottobre.