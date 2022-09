Leclerc, in pista con Meduza, Fedez e Luis Sal

A poche ore di distanza dal weekend al Gran Premio di Monza, i Meduza sono scesi in pista, ieri a Maranello, per provare la triposto F1 con il campione monegasco Charles Lecrerc, in compagnia di Fedez e Luis Sal.

Dopo essere stati tra gli ospiti del fine settimana monzese per il Gran Premio d'Italia, ed essersi esibiti dal vivo sabato sera al party esclusivo della Scuderia Ferrari, il trio di producer italiani più famoso al mondo, insieme al celebre rapper e all'altrettanto noto youtuber, si sono alternati nelle vesti, o meglio nelle tute da corsa, di passeggeri speciali del pilota del Cavallino Rampante, il tutto per la gioia di ammiratori e followers sui social che hanno potuto seguirne la giornata con i numerosi contenuti pubblicati.

La giornata tra le curve e i box del Circuito di Fiorano, tra corse in pista e divertenti gare di pit-stop, seguono il successo dei Meduza con il singolo estivo 'Bad Memories'. I tre producer sono anche impegnati, dallo scorso mese di aprile, con un tour globale che ha toccato e toccherà, con più di 60 date, numerose tra le migliori dancefloor mondiali.