Con l'applicazione Cytric si prenotano i taxi in 1000 città

Grazie alla nuova partnership con Karhoo, filiale di Mobilize, gli utenti di Cytric potranno prenotare in anticipo o chiamare un taxi in oltre 1.000 città di tutto il mondo. I viaggiatori non avranno bisogno di scaricare altre App. Tutte queste opzioni di mobilità saranno infatti accessibili con pochi clic dall'applicazione Cytric Travel Expense. Inoltre, i viaggiatori avranno la possibilità di confrontare: prezzi, categorie di veicoli e i tempi di attesa stimati prima della prenotazione del loro spostamento. Questo aiuterà le aziende clienti (2.500 flotte di taxi e aziende private) a ridurre i costi e offrire un servizio sempre migliore ai viaggiatori d'affari durante i loro spostamenti. Un miglioramento futuro consentirà anche di collegare le ricevute generate automaticamente per i clienti che usano la soluzione Cytric per le spese. «Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere Cytric Travel & Expense più user-friendly per i nostri viaggiatori. ha dichiarato Vasken Tokatlian, Vicepresidente di Partnership, Alleanze, Soluzioni Amadeus Cytric - Vogliamo che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno a portata di mano. Questa partnership con Karhoo ci fa davvero passare a un livello superiore, offrendo un'esperienza end-to-end ai clienti business».