Benzina: Qe, self cala a 1,769 euro, diesel sale a 1,83

Saliscendi sulla rete carburanti con nuovi movimenti al rialzo sul diesel, in discesa invece sulla benzina. Lo riporta Quotidiano Energia spiegando che, in base alla proprie elaborazioni, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è di 1,769 euro al litro (1,772 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,759 e 1,781 euro al litro (no logo 1,761). Il prezzo medio praticato del diesel self rimane a 1,834 euro al litro, con le compagnie tra 1,820 e 1,844 euro al litro (no logo 1,833).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si attesta a 1,916 euro al litro (1,917 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,849 e 1,975 euro al litro (no logo 1,817). La media del diesel servito è 1,975 euro al litro (1,972 la rilevazione di ieri), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,933 e 2,026 euro al litro (no logo 1,886).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,803 a 0,828 euro al litro (no logo 0,797). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,460 e 3,158 euro (no logo 2,7).