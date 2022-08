Australia, finanziamento a giovani per cambiare auto vecchie

I giovani conducenti dello Stato di Victoria, in Australia, hanno un motivo in più per cambiare auto. I neo (o quasi) patentati dello stato australiano possono infatti ottenere 3.484 dollari di incentivo da parte del governo locale, per sostituire il loro vecchio veicolo con uno moderno e più sicuro.

Il programma varato dal governo locale si chiama 'unsafe2safe' ed è iniziato lo scorso anno nelle aree di Ballarat e Bendigo. La nuova tornata di finanziamenti interesserà ora altre persone che vivono in tutta la regione di Victoria, con l'eccezione di Melbourne. I richiedenti devono avere un'età compresa tra 18 e 25 anni, mentre il loro veicolo deve avere almeno 16 anni per essere conforme. L'auto deve anche avere un punteggio ANCAP di una o due stelle. Dopo la chiusura delle candidature il 4 settembre, il governo sceglierà le 150 persone che avranno accesso al finanziamento. I giovani guidatori potranno scegliere il mezzo di loro gradimento, usato o nuovo, purché sia conforme ad alcune linee guida, come l'essere stato prodotto dopo il 2012 e un costo inferiore a 30.000 dollari.

L'obiettivo del Victorian State Government è quello di utilizzare le sovvenzioni per la sostituzione fino a 1000 vecchi veicoli e aumentare la sicurezza stradale tra i giovani conducenti, in particolare in quelle aree che sono statisticamente più inclini agli incidenti rispetto ad altre.