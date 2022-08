Dodicenne ucciso a Milano: Asaps, è la 21/a vittima del 2022

È il ventunesimo bambino deceduto in incidenti stradali dall'inizio del 2022 il dodicenne investito e ucciso la scorsa notte a Milano da un'auto pirata, il cui conducente si è poi costituito. Lo rileva l'Osservatorio dell'Asaps, l'associazione sostenitori della Polizia Stradale.

Il dodicenne - aggiunge l'Asaps - è la seconda piccola vittima in quattro giorni travolta in bicicletta sulla strada. Nel 2021, secondo i dati dell'Asaps, gli incidenti ai bambini sulle strade 2021 avevano provocato 29 morti (18 maschi e 11 femmine), 12 in meno rispetto al 2020 (-29,3%); 14 bambini erano trasportati in auto (48,3%), 9 erano ciclisti, 4 pedoni e uno sulla moto. Da 11 a 13 anni la fascia più colpita, con 13 vittime, dieci nella fascia da 0 a 5 anni, sei decessi da 6 a 10 anni. Il maggior numero di bambini, 21, ha perso la vita su strade statali e provinciali, sette su strade urbane e uno in autostrada.