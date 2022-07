Vietnam: stop veicoli a carburanti fossili dal 2040

E' stato approvato ieri dal governo vietnamita un programma sulla transizione energetica che prevede restrizioni sulla produzione e sull'importazione di veicoli a carburanti fossili a partire dal 2040, come riportato dal quotidiano Vietnam Express. Il programma stabilisce gli obiettivi per la riduzione delle emissioni derivanti da carbone e metano nel settore dei trasporti, puntando ad ottenere un'industria a zero emissioni entro il 2050, in linea con gli impegni presi dal Primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh alla Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite lo scorso novembre a Glasgow. Per allora, tutti i veicoli su strada, inclusi quelli destinati al trasporto pubblico, dovranno utilizzare energia verde oppure essere elettrici. Il programma prevede anche che la realizzazione di adeguate stazioni di ricarica sull'intera rete stradale nazionale. Anche la rete ferroviaria dovrà essere trasformata diventando interamente elettrica, mentre i velivoli dovranno utilizzare solo energia verde o sostenibile.