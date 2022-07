A Rimini il Pullman Azzurro Polizia sulla sicurezza stradale

Tappa riminese, in mattinata, per il 'Pullman Azzurro' della Polizia di Stato, protagonista della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sul contrasto della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

In Piazzale Kennedy - teatro dell'evento svolto alla presenza del Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza; del Questore della città romagnola, Rosanna Lavezzaro e delle altre forze di Polizia - ha preso la parola anche il dirigente della sezione della Polizia Stradale di Rimini che ha presentato i principali risultati dell'attività operativa messa in campo dalla stessa Polstrada.

Testimonial d'eccezione il pilota riminese del Team Gresini Racing di MotoGp, Enea Bastianini.