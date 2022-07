Cinquanta pneumatici recuperati nelle acque nel Lago di Garda

Una cinquantina di pneumatici abbandonati sul fondo del lago di Garda sono stati recuperai dai militati della Guardia costiera di Salò, a pochi metri dalla baia del Vento, tra le località balneari più note del Benaco.

Alcuni erano stati avvistati da un turista a poche decine di metri dalla spiaggia. E' stata quindi avvertita la Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò che ha inviato due imbarcazioni le quali hanno trovato una cinquantina di pneumatici sul fondale.

E' stato quindi chiesto l'impiego del 1°Nucleo Sub della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto per la ricognizione dei fondali e i rilievi per risalire all'autore del gesto. Per recuperare gli pneumatici, che erano 53, sono intervenuti i i subacquei dei vigili del Fuoco della sezione Bergamo-Brescia, assistiti durante le operazioni dai sub della Guardia Costiera.

Il materiale recuperato è stato poi imbarcato sul battello disinquinante "Pellicano" e sbarcato nella frazione di Portese di San Felice del Benaco. Da qui, grazie alla collaborazione del Comune, dopo essere stati sequestrati dai guardiacoste, gli pneumatici sono stati trasferiti temporaneamente in un deposito dell'Amministrazione comunale, per poi essere avviati allo smaltimento.

Sono in corso, da parte dei militari della Guardia Costiera di Salò, le attività polizia giudiziaria per individuare gli artefici dello smaltimento dei pneumatici disseminati sul fondale della Baia del Vento che è stato bonificato.