Bugatti, apre a Londra l'esclusivo Ettore's Espresso Bar

Anche se la famiglia Bugatti era milanese, e quindi meno avvezza al consumo della tradizionale tazzina di caffé, il legame tra la bevanda che rappresenta nel mondo una delle eccellenze del made in Italy e le origini di Ettore Bugatti e dei sui congiunti - tra cui il famoso scultore Rembrandt - hanno spinto l'attuale azienda di hypercar e il suo più celebre dealer, la HR Owen Bugatti, ad aprire in Inghilterra il primo esclusivo Ettore's Espresso Bar.

Quella che viene definita la 'caffetteria più esclusiva di Londra' - in quanto non è aperta al pubblico ma normalmente opera solo su invito - ha aperto la sua sede presso lo showroom londinese di Bugatti in Bruton Street, Mayfair.

Giustamente il caffè è stato intitolato al fondatore e patron Ettore Bugatti un uomo - si legge nella nota - che "ha sempre optato solo per il meglio in tutto ciò che ha fatto, non solo per le sue auto ingegnose, ma anche per telai di biciclette, rasoi e lucchetti. E se non avesse trovato un prodotto adatto ai suoi standard, lo avrebbe progettato".

L'Espresso Bar di Ettore è progettato a sua immagine, con una macchina per caffè espresso italiana di fascia alta e un barista esperto per servire caffè di lusso ai passanti. In uno showroom arredato con i mobili Bugatti Home Collection splendidamente realizzati, è uno dei luoghi d'incontro più straordinari di Londra.

Si servono cappuccino, espresso, latte, americano e Macchiato ma il pezzo forte - al prezzo di 50 sterline - è l'Ettore Shot, un espresso servito in una tazzina Bugatti Carbon Fiber e che permette ai clienti che lo hanno ordinato di avere accesso alla lounge dello showroom londinese e potranno vedere da vicino l'ultima Bugatti milionaria e conoscere meglio il marchio di lusso francese.