Mustang Mach-E, un parto elettrico d'eccezione

Un parto su quattro ruote e rigorosamente 'elettrico'. E' quello che è successo ad una coppia danese, che su una Mustang Mach-E hanno fatto nascere il loro secondogenito. Quando sono iniziate le contrazioni, Christine Vigsted, ormai alla fine della sua gravidanza, e suo marito Jens hanno pensato di avere a disposizione tutto il tempo necessario per raggiungere l'ospedale, considerato anche il fatto che il loro primo figlio, Thomas, era nato dopo un lungo travaglio durato 48 ore.

Tuttavia, dopo pochi minuti di viaggio a bordo della loro auto elettrica, una Mustang Mach-E, mentre erano diretti verso l'ospedale, a Christine si sono rotte le acque. A quel punto, Jens si è fermato sul ciglio della strada e, con un piccolo aiuto a distanza da parte dell'ostetrica di sua moglie, è riuscito a far nascere il secondo figlio, David.

"Il parto in auto è andato molto bene - ha detto Christine, di Ringsted, Danimarca - e se fosse stato il nostro primo figlio, probabilmente avremmo gestito la cosa in modo diverso, ma è stata davvero una bella esperienza".

David porta con sé un primato davvero importante: è il primo bambino venuto alla luce all'interno dell'abitacolo di un veicolo elettrico Ford.

"Ci impegniamo al massimo per testare ogni eventualità - ha commentato Jim Farley, presidente e CEO di Ford - ma, onestamente, il parto sul sedile anteriore dell'auto non era contemplato tra le nostre prove abituali. Consideriamo i nostri clienti come parte della famiglia e, in questo caso, non poteva essere più vero".