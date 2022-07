Pirelli, un casco speciale per Valentino Rossi nel GT

I tifosi di tutto il mondo hanno inviato tramite i social media Pirelli messaggi di benvenuto a Valentino Rossi nel GT World Challenge e Pirelli crea un casco dalla livrea speciale per il 'Dottore'. La campagna Pirelli era stata lanciata in occasione del debutto di Rossi nel GT a Imola, nel mese di aprile, coinvolgendo la sua comunità mondiale di appassionati.

All'iniziativa hanno risposto a migliaia in meno di due mesi sui canali social di Pirelli, con una valanga di messaggi che accoglievano Rossi di nuovo all'azione, questa volta nel mondo delle quattro ruote. Cinquanta di questi messaggi sono entrati a far parte del design celebrativo del nuovo casco, commissionato da Pirelli al celebre designer italiano Davide Degli Innocenti di Riccione.

Il casco Bell è stato regalato a Rossi nello scorso fine settimana a Misano, sede del sesto round del GT World Challenge promosso da SRO e secondo round che si è tenuto su suolo italiano quest'anno. "Valentino fa parte del motorsport - ha dichiarato Mario Isola, Motorsport Director di Pirelli, presentando il casco al pluricampione di moto - e della leggenda Pirelli, quindi abbiamo voluto dargli un benvenuto speciale al prossimo capitolo della sua carriera. Il round GT a Misano è stato esattamente il posto giusto per mostrare la stima dei fan di tutto il mondo".