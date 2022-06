Gdf scopre 'lifting chilometrico' su auto usate e rivendute

Denunciato dalla Guardia di Finanza per truffa e frode in commercio il titolare di una rivendita di auto usate accusato di ridurre il chilometraggio dei veicoli per aumentarne il valore e renderli più attraenti agli occhi degli acquirenti. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo manometteva il contachilometri utilizzando apparecchiature elettroniche capaci di modificare i dati delle centraline per svariate decine di migliaia di chilometri.

Addirittura, in alcuni casi, di oltre 100mila. Mezzi vecchi da rottamare, pericolosi per l'incolumità dei passeggeri e la circolazione stradale, erano così trasformati in macchine dall'apparente motore seminuovo. Fra il 2018 e il 2021, sono 21 le vetture sottoposte al lifting fraudolento e vendute su tutto il territorio nazionale; oltre 2 milioni i chilometri complessivamente scalati. Le auto modificate erano pubblicizzate con annunci su siti web specializzati, dai quali ricevevano una maggiore valutazione, garantita dalla riduzione fittizia dei chilometri. Il meccanismo utilizzato consisteva nel sottoporre il mezzo a una revisione anticipata, anche di un anno, andando però prima a ridurre i chilometri percorsi che apparivano sul display della vettura. La frode è stata scoperta comparando i dati storici delle revisioni effettuate sulle vetture, estrapolati dalla Banca dati della Motorizzazione Civile, con il chilometraggio registrato in occasione dell'ultimo 'controllo', nonché con quello visualizzato sul contachilometri.