Auto: Ue lancia alleanza con 20 Regioni tra cui 4 italiane

Ci sono anche Abruzzo, Lombardia, Veneto e Piemonte nella nuova Alleanza di 20 regioni europee con un forte settore automobilistico (l'"Automotive regions alliance), lanciata oggi durante la plenaria del Comitato europeo delle Regioni alla presenza del commissario Ue al Lavoro Nicolas Schmit.

L'Alleanza si impegna per il successo della transizione "verde" dell'industria automobilistica e della sua filiera, e mira a inserire la prospettiva regionale nella decarbonizzazione garantendo posti di lavoro e competitività. Tra le richieste dei suoi membri, un meccanismo di sostegno con un bilancio dedicato, la realizzazione di valutazioni d'impatto territoriale, fondi per la riqualificazione, della forza lavoro e linee guida più flessibili in materia di aiuti di Stato.

"Serve gradualità, perché la tutela dell'ambiente è fondamentale, ma lo è altrettanto quella di tutti i posti di lavoro che in Italia e in Europa ruotano attorno al settore", ha dichiarato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Gli fa eco Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, che ha aggiunto: "Da parte nostra, attraverso questa alleanza strategica, chiediamo di tenere in maggiore considerazione le richieste d'aiuto che arrivano dalle imprese del territorio e di accompagnare questa transizione con misure concrete".

Nel suo intervento in aula, l'assessore allo Sviluppo economico della Lombardia, Guido Guidesi, ha chiesto "neutralità tecnologica così che il raggiungimento degli obiettivi ambientali vada di pari passo con la tutela del lavoro e dello sviluppo". Infine, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha sottolineato che l'Alleanza "non solo unisce territori accomunati dagli stessi obiettivi e preoccupazioni, ma vuole evitare che alcune regioni possano subire gravi conseguenze sociali ed economiche dovute alla transizione verso una mobilità meno inquinante".