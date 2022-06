In mostra a Fiumicino Alfa Romeo 1900 Guardia Finanza

In occasione del 248/esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, l'aeroporto di Fiumicino rendo omaggio al Corpo con l'esposizione da questa mattina di un'Alfa Romeo 1900 nell'area check-in del Terminal 1. Tanti i passeggeri che, prima di oltrepassare i controlli di sicurezza, si fermano a fotografare o a fare video con smartphone e tablet all'esemplare d'auto d'epoca delle Fiamme Gialle che, come ogni anno, partecipa alla Mille Miglia.

L'Alfa Romeo 1900 è stata la prima autovettura da inseguimento in dotazione alla Guardia di Finanza dopo il secondo conflitto mondiale. L'esemplare esposto, assegnato nel settembre 1954, era in dotazione al Comando Legione di Trieste.

Colorata di grigio all'origine, la vettura è stata poi ridipinta negli ultimi anni della sua "carriera" ed è stata dotata di asta portabandiera per il trasporto di autorità. Osservandola da vicino, è ancora possibile distinguere chiaramente la base metallica dell'asta posizionata sul parafango anteriore destro e vedere all'interno dell'abitacolo gli alloggiamenti degli interruttori per la radio e le sirene. Per le auto di servizio del tempo, anche strumenti come il crick di sollevamento per la riparazione in caso di foratura, erano dotati di targhetta identificativa e numero di inventario. "Sono un appassionato di auto d'epoca e - ha detto un trentenne in partenza per Torino - di motori in generale: dai bolidi di Formula 1 alle moto sia da strada sia da cross. Bella quindi la sorpresa di trovare esposto oggi qui in aeroporto questo splendido esemplare che, tra l'altro, non avevo mai visto prima: sono stato davvero fortunato".