Mazda CX-60 in anteprima con un tour estivo

Dopo la presentazione al grande pubblico, in occasione del Milano Monza Motor Show, la nuova Mazda CX-60 si prepara a essere la protagonista di un tour estivo che la vedrà nei saloni ufficiali della Casa delle principali città italiane. Un'occasione per i tanti appassionati del brand di conoscere da vicino l'ultima ammiraglia della Casa nipponica, prima del suo lancio ufficiale a settembre.

Prima tappa: Saronno, il 20 giugno e fine del tour a Palermo il 3 agosto. Oltre un mese per un tour che attraverserà lo Stivale in lungo e in largo. 61 le città interessate. I saloni delle concessionarie realizzeranno delle happening dedicati per presentazioni esclusive a porte chiuse. Il personale delle vendite sarà a disposizione dei possibili clienti rispondendo ad ogni domanda sul prodotto e facendolo scoprire in ogni dettaglio. Per partecipare, sarà sufficiente consultare il calendario presente sul sito ufficiale di Mazda Italia.

Una volta individuata la propria città, basterà contattare la concessionaria di riferimento per iscriversi all'evento.

L'occasione sarà duplice perché, oltre a poter ammirare la Mazda CX-60 in anticipo rispetto al lancio ufficiale di settembre, chi vorrà acquistarla potrà beneficiare dell'offerta "Première Choice", disponibile fino al 31 agosto, che comprende il pacchetto di prodotto "Convenience & Sound Pack" del valore di 2.900 euro, e i primi tre tagliandi di manutenzione programmata.

La nuova Mazda CX-60 rappresenta tutto ciò che Mazda ha incorporato nel suo DNA negli ultimi 100 anni: dal design, sia negli interni sia all'esterno alle nuove tecnologie tutte concentrate sul guidatore e i suoi passeggeri. Per la Casa giapponese la CX-60 rappresenta anche la prima vettura Ibrida Plug-in.