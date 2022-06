Tappa a Perugia per Lamborghini Huracane della Polizia

Ha fatto tappa a Perugia la Lamborghini Huracane con la livrea della Polizia di Stato. E' infatti arrivata al "P. Experience", evento, di respiro internazionale, che ha visto protagoniste una ventina di auto provenienti dalla Svizzera, dalla Germania e dall'Austria, con caratteristiche meccaniche di eccellenza che le connotano per le elevate prestazioni e per la velocità.

La super car della Polizia di Stato, gioiello di tecnologia ed efficienza - sottolinea la Questura di Perugia -, viene utilizzata principalmente per il trasporto organi: equipaggiata con sistemi tecnologici di ultima generazione, nel bagagliaio anteriore è dotata di un'attrezzatura frigo permanente. A bordo è presente anche un defibrillatore per il soccorso d'emergenza.

Il suo impiego risulta determinante anche nell'ambito della sicurezza autostradale, in occasione dei picchi di intensificazione del traffico legati agli esodi estivi o ad altre situazioni di eccezionale intensità sulle principali arterie viarie, nonché per il trasporto urgente di farmaci salvavita.