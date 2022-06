Nissan Ariya il nuovo crossover elettrico debutta al MIMO

Al MIMO debutto italiano per Ariya, il crossover coupé 100% elettrico di Nissan. Ariya è stato protagonista nella giornata inaugurale sul red carpet di piazza Duomo e alla sfilata, guidato dal presidente e Ad di Nissan Italia, Marco Toro. Fino al termine della manifestazione meneghina, Ariya, sarà a disposizione del pubblico per dei test drive che partiranno da piazza Castello. Gli appassionati, avranno modo di conoscere in anteprima le qualità del nuovo crossover elettrico dagli occhi a mandorla: avanzati sistemi di assistenza alla guida, di sicurezza e di connettività, piacere di guida e all’abitabilità interna. Non ultima la possibilità di avere tutte le peculiarità di una vettura 100% elettrica, ma senza la “spina”.

Le batterie di Ariya si ricaricano attraverso un motore termico e per questo non hanno bisogno di colonnine per la ricarica. Recentemente premiato con due dei più prestigiosi premi internazionali in materia: l’iF Design Award e il Red Dot Award, il nuovo crossover, gode di uno stile magnetico, esaltato dalle linee moderne ed eleganti e capace di catturare lo sguardo da ogni prospettiva. Ariya è uno dei 5 veicoli elettrificati che, da qui a fine anno, permetterà a Nissan ad avere la gamma di crossover elettrificati più nuova e completa nel panorama italiano.