Truffe: falsa vendita auto su internet, arrestato a Novara

Ha messo in vendita su internet un'automobile, si è fatto inviare una somma di denaro da chi ha manifestato interesse all'acquisto e poi ha fatto perdere le proprie tracce. Con questa accusa un italiano di 40 anni è stato arrestato a Novara dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.

L'uomo aveva pubblicato l'annuncio su una piattaforma on line molto conosciuta e si era servito, per i contatti con i potenziali clienti, di numeri telefonici intestati ad altre persone. A chi proponeva di visionare il veicolo chiedeva il versamento di denaro (fino a 500 euro) su una carta prepagata per 'bloccare' la vendita. All'appuntamento, però, non si presentava.

L'ipotesi d'accusa mossa a carico del quarantenne è la truffa.