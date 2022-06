Cash & Rocket: tour solidale con 80 donne da tutto il mondo

80 donne da provenienti da tutto il mondo che percorreranno 1336 km con 40 auto ibride tutte rigorosamente rosse: sono questi i numeri del Cash & Rocket Tour, che quest'anno celebra la sua decima edizione. Il tour è patito da Barcellona e si concluderà a Firenze il 12 giugno e raccoglierà fondi per tre importanti ONG. Il Cash & Rocket Tour è l'evento più importante dell'omonima organizzazione fondata nel 2012 da Julie Brangstrup, imprenditrice, filantropa e madre di sei figli, per creare una comunità unica di donne di diverse nazionalità e professioni. Il loro obiettivo comune è quello di creare consapevolezza e apportare un cambiamento tangibile alle vite di donne e bambini in situazione di estrema povertà in tutto il mondo.

Dal 2012, anno della sua fondazione, Cash & Rocket ha raccolto oltre 6 milioni di euro, interamente donati a ONG.

Quest'anno Cash & Rocket raccoglierà fondi per Sumbandila, un'organizzazione che fornisce borse di studio ai bambini nella regione del Limpopo in Sud Africa per permettere loro di aver accesso a studi universitari; Croce Rossa, per un programma rivolto ai bambini provenienti da contesti svantaggiati e sostenere la loro istruzione, attività extrascolastiche e promuovere una alimentazione sana e bilanciata; e la Helen Bamber Foundation, un'organizzazione inglese promossa dall'attrice Emma Thompson che fornisce assistenza e supporto ai rifugiati che hanno subito crudeltà estreme come la tratta di esseri umani, lavori forzati o la violenza di genere.

La lista delle partecipanti al Cash&Rocket Tour che sosterranno questa edizione o hanno partecipato alle precedenti è lunghissima e include personaggi del mondo del cinema, dell'arte, dello sport, della moda e degli affari come le modelle e le imprenditrici Jodie e Jemma Kidd, Arizona Muse, Nieves Álvarez e Ashley Graham, l'editrice Katie Grant, la cantante Michelle Williams, le attrici Patricia Arquette, Emma Thompson, Amy Jackson e Jackie Cruz, icone della moda tra cui Franca Sozzani e Maria Grazia Chiuri, le olimpioniche Perri Shakes-Drayton e Mathilda Karlsson (la prima cavallerizza olimpica dello Sri Lanka), influencer e imprenditrici digitali Gala González, Erica Pelosini, Pernille Teisbaek, Charlotte Groenveld, Zara Martin, Charlotte Stockdale e Rachel Zeilic, e molte altre.

Il gruppo del Cash&Rocket arriverà oggi a Milano e terminerà a Firenze domenica 12, dopo aver effettuato un pit stop presso lo storico stabilimento Ferrari a Maranello e al ristorante Cavallino di Massimo Bottura.