Arriva Franca, one-off di Umberto Palermo con motore termico

Arriva Franca, roadster one-off con motore termico dedicata al mondo del sogno e della passione. E' l'ultima creazione del designer Umberto Palermo che la consegnerà al collezionista e committente nel febbraio 2023.



La world premiere avverrà, per la prima volta nel settore dell'auto, all'interno del Metaverso, dove la sua versione digitale affiancherà l'unico esemplare fisico che verrà presentato provocatoriamente camuffato al Mimo di Milano.

E' la risposta del designer alla decisione dell'Europa di bloccare dal 20235 le auto con motore termico. "Il dovere di un designer è quello di trovare soluzioni ai bisogni, sia nella sfera della pura utilità sia in quella delle emozioni ancestrali. Il piacere nell'ascoltare il rombo del motore accompagnato da forme mozzafiato rimarranno indelebili nella sfera del piacere" spiega Umberto Palermo.

La one-off Franca porta avanti la tradizione di Umberto Palermo nel dare nomi femminili alle proprie auto, in questo caso una dedica alla madre. La fuoriserie è lunga 4,68 metri, larga 1,94 metri e alta 1,2 metri, con telaio tubolare in acciaio e propulsione a motore termico a 8 cilindri.

Lo scopo di questo progetto è quello di appagare le passioni e le necessità legate alla sfera emozionale. "Abbiamo il dovere di creare il futuro ma senza cancellare il passato, nella vita e nel nostro pianeta c'è posto per tutto, basta trovare il giusto garbo. Sarebbe un errore imperdonabile, quanto meno per una nicchia di mercato, bandire più di cento anni di cultura motoristica" afferma Umberto Palermo. La one-off è l'occasione per svelare l'aggiornamento del logo Mole Costruzione Artigianale, che diventa 3d e le cui superfici vengono lavorate come un gioiello.