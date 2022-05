Land Rover protagonista a piazza di Siena

In corso a Roma, fino al 29 Maggio, il Concorso Ippico di Piazza Siena - Master d'Inzeo. Nel palcoscenico naturale dell'ovale di Villa Borghese e del galoppatoio, amazzoni e cavalieri si stanno sfidando in una delle competizione equestri ai massimi livelli. Cooprotagonista dell'evento: Defender, partner ufficiale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e Official transportation car.

Una conferma, la presenza della vettura inglese a piazza di Siena, coerente con l'obiettivo di supportare le discipline ippiche e di rafforzare l'Equestrian vision di Land Rover. In questa edizione, la partecipazione di Land Rover si esprime attraverso un particolare progetto che mira a riflettere la strategia di Materiality e Sustainability del brand, in assoluta armonia con il contesto di Piazza di Siena e la natura degli eventi equestri. Sul campo di gara, perfettamente inserita nel contesto naturale che la circonda, protagonista di eccellenza è la Land Rover Defender, presente anche nell'area corporate di hospitality nella versione 90 Hybrid. Confermata, anche per questa 89° edizione dello CSIO, la presenza di Giulia Martinengo Marquet, prima Ambassador Land Rover per l'Equestrian. Giulia, autentica icona di eccellenza sportiva, primo aviere capo dell'Aeronautica Militare, è una tra le più forti amazzoni italiane e, da anni, rappresenta il tricolore negli appuntamenti agonistici di salto ostacoli di maggior prestigio, a livello nazionale e internazionale.