Pirelli: P Zero Experience al Mugello

Due giornate in pista per gli appassionati delle hypercar sul tracciato dell'autodromo internazionale del Mugello per la tappa italiana del P Zero Experience. Un fine settimana dedicato non solo ai proprietari di vetture ultraperformanti, ma anche per coloro che volessero semplicemente provare l'ebrezza di mettersi alla guida di una Dallara Stradale, la barchetta da 400 Cv e 855 kg di peso, di una Lamborghini Huracán, con il suo 10 cilindri da 610 Cv, o una delle altre supercar messe a disposizione dall'organizzazione.

Il percorso del Mugello otre ad essere spettacolare richiede molta tecnica per affrontare al meglio tutte le 15 curve. Per questo, i piloti saranno supportati da coach professionisti che gli aiuteranno a migliorare le tecniche individuali di guida e da tecnici Pirelli che offriranno i loro consigli per ottenere il massimo dagli pneumatici Ultra High Performance (UHP).

Prossimamente, sul tracciato del circuito di Scarperia si sfideranno anche gli eredi di Valentino Rossi, i piloti dell'ACI racing weekend e del Ferrari Challenge Europe. Per le altre tappe del del P Zero Experience, per la seconda metà del 2022 e l'inizio del 2023, sono state organizzate sul circuito: dell'Hockenheimring in Germania, Donington Park, nel Regno Unito, il Red Bull Ring in Austria, Yas Marina ad Abu Dhabi.